Садыр Жапаров прибыл в Каир. Состоялась официальная встреча с президентом Египта

В президентском дворце «Аль-Иттихадия» в Каире состоялась официальная церемония встречи Садыра Жапарова с лидером Египта Абдель-Фаттахом Ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, после обмена приветствиями торжественно исполнены государственные гимны двух стран при участии роты почетного караула и военного оркестра. Командир почетного караула отдал рапорт.

В ходе церемонии главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, после чего состоялась традиционная церемония фотографирования.

По завершении официальной части Садыр Жапаров и Абдель-Фаттах Ас-Сиси направились в зал для проведения переговоров.