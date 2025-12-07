Канцлер ФРГ подал 5 тысяч исков за оскорбления в его адрес

Канцлер Германии Фридрих Мерц подал 5 тысяч исков, обвинив пользователей интернета в онлайн-оскорблениях в его адрес. Об этом сообщает Nius .

Отмечается, что согласно исследованиям Welt am Sonntag, политик воспользовался услугами компании So Done, которая систематически ищет в интернете оскорбления в адрес публичных персон.

Несколько заявлений канцлера, как сообщается, привели к обыскам. В одном случае у женщины, получающей пособие по инвалидности, конфисковали телефон после того, как она назвала Фридриха Мерца «маленьким нацистом». В другом деле, где его назвали «грязным пьяницей», суд впоследствии признал обыск незаконным. Адвокат обвиняемого заявлял о «произвольности, противоречащей верховенству закона» в связи с «чрезмерной реакцией судебной системы», говорится в публикации.

Издание также отмечает, что 4 тысячи 999 своих исков канцлер ФРГ подписал лично от руки.