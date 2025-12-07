14:38
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Власть

Канцлер ФРГ подал 5 тысяч исков за оскорбления в его адрес

Канцлер Германии Фридрих Мерц подал 5 тысяч исков, обвинив пользователей интернета в онлайн-оскорблениях в его адрес. Об этом сообщает Nius .

Отмечается, что согласно исследованиям Welt am Sonntag, политик воспользовался услугами компании So Done, которая систематически ищет в интернете оскорбления в адрес публичных персон.

Несколько заявлений канцлера, как сообщается, привели к обыскам. В одном случае у женщины, получающей пособие по инвалидности, конфисковали телефон после того, как она назвала Фридриха Мерца «маленьким нацистом». В другом деле, где его назвали «грязным пьяницей», суд впоследствии признал обыск незаконным. Адвокат обвиняемого заявлял о «произвольности, противоречащей верховенству закона» в связи с «чрезмерной реакцией судебной системы», говорится в публикации.

Издание также отмечает, что 4 тысячи 999 своих исков канцлер ФРГ подписал лично от руки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/353709/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Турции отчитал канцлера ФРГ за позицию Германии по конфликту в Газе
Громкие заявления Путина на пресс-конференции в Китае. Главное
Канцлер Германии заявил, что встреча Путина и Зеленского не состоится
​Канцлер ФРГ и Дональд Трамп впервые встретятся в США и обсудят вопрос Украины
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пустят с&nbsp;молотка три крупных завода, принадлежащих государству В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
За&nbsp;счет личных средств главы ГКНБ и&nbsp;мэра в&nbsp;Оше построили мавзолей За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
Массовые нарушения: на&nbsp;нескольких участках отменили итоги голосования Массовые нарушения: на нескольких участках отменили итоги голосования
ЦИК признала результаты выборов по&nbsp;округу &#8470;&nbsp;13&nbsp;недействительными ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
7 декабря, воскресенье
14:01
Канцлер ФРГ подал 5 тысяч исков за оскорбления в его адрес Канцлер ФРГ подал 5 тысяч исков за оскорбления в его ад...
13:10
Саркофаг над Чернобыльской АЭС утратил основные функции безопасности — МАГАТЭ
12:34
Кыргызстанская компания получит субсидии из бюджета ЕАЭС на реализацию проекта
12:05
Париж возглавил топ лучших городов мира в 2025 года
11:31
Не менее 18 нелегальных мигрантов погибло при крушении лодки в Греции