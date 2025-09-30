20:24
Власть

Евразийский межправсовет в Минске. Подписан ряд документов

По итогам очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Минске (Беларусь) подписан ряд документов и решений. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, подписаны следующие документы:

  • решение «О внесении изменения в пункт 2 решения Евразийского межправительственного совета от 10 апреля 2020 года № 2»;
  • распоряжение «О признании утратившим силу распоряжения Евразийского межправительственного совета от 29 мая 2015 года № 13» (о совершенствовании в рамках ЕАЭС единой транзитной системы и единых гарантийных механизмов при таможенном транзите);
  • распоряжение «О докладе за 2024 год о создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств — членов ЕАЭС в направлениях восток — запад и север — юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс — один путь» (включая информацию о реализации поручения Евразийского межправительственного совета от 21 июня 2022 года № 8);
  • решение «О начале функционирования механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС»;
  • решение «Об утверждении положения о разработке и реализации межгосударственных программ в промышленной сфере»;
  • распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета».
Ссылка: https://24.kg/vlast/345489/
