Президент Кыргызстана призвал Запад вернуть замороженные активы Афганистана

Президент призвал вернуть замороженные активы Афганистана, отметив недопустимость международной изоляции и лишения финансовой помощи этой страны. Об этом Садыр Жапаров заявил на общих дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что использование финансовых инструментов для геополитических игр лишь усугубляет гуманитарный кризис, и подчеркнул, что более $9 миллиардов, замороженных западными государствами, должны быть возвращены афганскому народу. Эти средства могут стать источником восстановления инфраструктуры, поддержки банковской системы, развития сельского хозяйства и создания рабочих мест для миллионов людей.

«Вы используете эти средства и получаете выгоду», — заметил глава государства.

Он напомнил, что сегодня более 15 миллионов афганцев страдают от голода, а 24 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи.