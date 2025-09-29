МИД КР пригласил на саммит высокого уровня «Бишкек+25» Анналену Бербок

В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок.

Глава МИД КР проинформировал о ключевых инициативах и приоритетах кыргызской стороны в рамках сессии Генассамблеи ООН, подчеркнув важность климатической и горной повестки. Он сообщил о подготовке к проведению в 2027 году международного саммита высокого уровня «Бишкек+25» и пригласил Анналену Бербок принять участие в мероприятии.

Отмечено значительное достижение Кыргызстана в области дипломатии — успешное завершение многолетних переговоров по делимитации и демаркации государственной границы с соседними странами.

Эти шаги способствуют укреплению доверия, развитию добрососедских отношений и открывают новые перспективы для устойчивого мира и экономического роста в Центральной Азии, сказал Жээнбек Кулубаев.

Отдельное внимание было уделено вопросам реформирования всей системы ООН, включая Совет безопасности. МИД КР поддержал инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по реформированию «ООН-80».