Использование квадроциклов ограничат в ряде природных зон Кыргызстана

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественные слушания запрет на въезд и передвижение квадроциклов в особо охраняемых природных территориях, пределах парково-пляжных и водоохранных зон и прибрежных полос водоемов.

Как пояснили в кабмине, мера направлена на сохранение экосистем, предотвращение деградации и разрушения природных ландшафтов, защиту лесных массивов и чистоты водных объектов.

Ограничения не распространяются на использование квадроциклов для служебных, поисково-спасательных и противопожарных целей, мероприятия, согласованные с Минприроды.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора поручено провести разъяснительную работу среди населения и туристических операторов и обеспечить контроль за соблюдением установленного режима.
