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Власть

В селе Гульча построят корпус школы на 275 мест

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу в рамках рабочей поездки по Ошской области посетил Алайский район. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, спикер ЖК побывал в селе Гульча и ознакомился с деятельностью средней школы имени Тапыка Отунчиева № 2.

Здание школы, построенное в 1969 году, рассчитано на 640 учеников, однако сегодня здесь обучаются около 1,5 тысячи детей.

«Нурланбек Тургунбек уулу заложил капсулу под строительство нового учебного корпуса на 275 мест. Общая стоимость проекта составляет около 218 миллионов сомов. Торага парламента поручил ответственным лицам завершить строительство в срок и особо обратить внимание на качество выполняемых работ. Он встретился с жителями района и подробно рассказал о реформах, проводимых в стране, и реализуемых проектах», — говорится в сообщении.

Спикер подчеркнул: Алай известен своими выдающимися личностями и выразил надежду на то, что в новом школьном корпусе получат знания и выпустятся достойные сыновья и дочери, которые будут служить на благо Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333637/
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