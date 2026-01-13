В Бишкеке началось строительство современной базы для МП «Тазалык»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заложил капсулу в основание новой производственной базы муниципального предприятия «Тазалык». Строительство объекта уже началось, завершить его планируют к лету, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам градоначальника, коллектив МП «Тазалык» на протяжении десятилетий обеспечивает чистоту и санитарный порядок в столице, работая ежедневно, независимо от погодных условий, выходных и праздничных дней. Именно благодаря самоотверженному и добросовестному труду сотрудников столица остается чистой и ухоженной.
Общая площадь земельного участка составляет 4,13 гектара. Общая площадь здания — 11,5 тысячи квадратных метров.
На территории базы будут размещены производственные и ремонтные цеха, ангары для специальной техники, склад технической соли, мусороперегрузочная станция, стоянка спецтехники, а также социально-бытовые и спортивные объекты.
2025-й стал для МП «Тазалык» годом значительных достижений и развития. Закуплено 62 единицы специализированной техники, что позволило существенно обновить автопарк и повысить оперативность работ.
Число абонентов «Тазалыка» достигло 1 миллиона 41 тысячи 828 человек, что свидетельствует о расширении охвата услуг и доверии со стороны бишкекчан.
Закладка капсулы стала символом начала нового этапа в развитии МП «Тазалык» и еще одним шагом к повышению уровня городского санитарного обслуживания и качества жизни жителей столицы.