В Бишкеке началось строительство современной базы для МП «Тазалык»

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев заложил капсулу в основание новой производственной базы муниципального предприятия «Тазалык». Строительство объекта уже началось, завершить его планируют к лету, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам градоначальника, коллектив МП «Тазалык» на протяжении десятилетий обеспечивает чистоту и санитарный порядок в столице, работая ежедневно, независимо от погодных условий, выходных и праздничных дней. Именно благодаря самоотверженному и добросовестному труду сотрудников столица остается чистой и ухоженной.

Общая площадь земельного участка составляет 4,13 гектара. Общая площадь здания — 11,5 тысячи квадратных метров.

В знак признательности за их труд, а также с целью улучшения условий работы сотрудников решили построить современную производственную базу. Новый объект позволит значительно укрепить материально-техническую базу предприятия, создать более безопасные и комфортные условия труда, повысить эффективность работы и качество коммунальных услуг.

На территории базы будут размещены производственные и ремонтные цеха, ангары для специальной техники, склад технической соли, мусороперегрузочная станция, стоянка спецтехники, а также социально-бытовые и спортивные объекты.

2025-й стал для МП «Тазалык» годом значительных достижений и развития. Закуплено 62 единицы специализированной техники, что позволило существенно обновить автопарк и повысить оперативность работ.

Число абонентов «Тазалыка» достигло 1 миллиона 41 тысячи 828 человек, что свидетельствует о расширении охвата услуг и доверии со стороны бишкекчан.

В городе начато строительство мусоросортировочных пунктов, что является важным шагом к развитию системы раздельного сбора отходов и улучшению экологической ситуации.

Закладка капсулы стала символом начала нового этапа в развитии МП «Тазалык» и еще одним шагом к повышению уровня городского санитарного обслуживания и качества жизни жителей столицы.