Торага Жогорку Кенеша заложил капсулу под строительство школы в Ноокате

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заложил капсулу под строительство школы в селе Каранай Ноокатского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Образовательное учреждение рассчитано на 225 мест.

В рамках церемонии спикер рассказал местным жителям о проводимых в стране реформах и реализуемых проектах.

«За последние четыре года построены тысячи километров дорог, сотни социальных учреждений. Такие усилия, направленные на решение социально-инфраструктурных проблем населения, будут продолжены. Потому что благодаря правильно проводимой экономической политике наша казна многократно увеличивается, и наши возможности расширяются», — сказал он.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что Ноокат является одним из пяти крупнейших районов Кыргызстана.

«Из этого региона вышло много людей, внесших особый вклад в становление и развитие нашей страны. Примером тому могут служить такие выдающиеся личности, как Торобай Кулатов, Мейраждин Зулпуев и Насирдин Исанов. Поэтому пусть новая школа станет счастливым началом, и пусть в регионе вырастут лучшие сыновья и дочери, которые будут служить не только Ноокату, но и Кыргызстану», — пожелал он.

Спикера парламента сопровождали депутаты Надира Нарматова, Нилуфар Алимжанова, Советбек Рустамбек уулу, Равшанбек Рысбаев, Сайпидин Зулпуев и полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев.