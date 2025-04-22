Кто такой Тилекмат Куренов

Вечером 19 апреля Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании и экстрадиции из ОАЭ в Кыргызстан Тилекмата Куренова. Как следует из пресс-релиза ГКНБ: «Задержанный подозревается в совершении ряда тяжких преступлений, направленных против основ конституционного строя КР». По версии следствия, Куренов совместно с сообщниками регулярно размещал в социальных сетях провокационные материалы с призывами к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти.

21 апреля Первомайский районный суд Бишкека определил меру пресечения Тилекмату Куренову. Он будет содержаться под стражей до 19 мая 2025 года, то есть весь срок следствия.

Несмотря на то что в последние годы имя Тилекмата Куренова у кыргызстанцев на слуху, сформулировать, кто он такой не так уж и просто. Однозначного ответа на вопрос, чем конкретно занимается Тилекмат Куренов, на какие средства он живет, какие у него политические и ценностные ориентиры и так далее, нет. Кто-то называет его гражданским активистом, кто-то считает профессиональным провокатором.

Биографические сведения

Тилекмат Куренов (официально Кудайбергенов или Кудайберген уулу) уроженец Кочкора. Ему 39 лет. Женат на Белек Бактыбековой. У них двое детей, мальчик и девочка. Тилекмат Куренов из простой семьи, служил в ППС, уволился со службы в звании сержанта. Учился в Физкультурном институте, но не окончил его. То есть высшего образования у Куренова нет.

Политические предпочтения

По разным данным, Тилекмат Куренов на 2021 год являлся членом партии «Республика», также баллотировался в Бишкекский городской кенеш от партии «Туран». В других источниках о нем отзываются как о стороннике Алмазбека Атамбаева.

Участие в протестах и уголовные дела

Отец Тилекмата Куренова Кудайберген Куренов рассказывал журналистам, что его сын принимал участие в акциях протеста с требованием национализировать Кумтор еще в 2013 году, а в 2016-м он выступал за ужесточение наказания педофилам.

Однако в поле зрения СМИ Тилекмат как участник протестных акций попал летом 2020 года, когда президентом КР был еще Сооронбай Жээнбеков. Куренов участвовал в митинге за перенос парламентских выборов и отставку правительства.

5-6 октября 2020 года Куренов протестовал против итогов парламентских выборов. В декабре этого же года Тилекмат Куренов создал движение в защиту месторождения Жетим-Тоо. Затем он присоединился к движению «Против Ханституции», во главе которого стоял политик Жениш Молдокматов, и был одним из организаторов и модераторов митинга 9 марта 2021 года против новой редакции главного закона страны.

15 марта 2021-го Тилекмата Куренова задержали. В его публикациях на Facebook и во время выступления на митинге, по данным правоохранительных органов, содержались призывы к массовым беспорядкам и насильственному свержению власти.

В августе этого же года Свердловским районным судом Бишкека Тилекмат был осужден на один год за публичные призывы к насильственному захвату власти и еще на полгода за подкуп избирателей (по версии следствия Куренов занимался подкупом избирателей, когда баллотировался от партии «Республика» на парламентских выборах в 2020 году по Кочкору).

В сентябре 2022 года Тилекмат Куренов вышел на свободу. Затем он вступил в комитет по защите Кемпир-Абада и уже 22 октября уехал в США, якобы опасаясь преследования по политическим мотивам.

10 января 2024 года ГКНБ объявил о том, что против Тилекмата Куренова возбуждено уголовное дело по статье 326 УК КР «Насильственный захват власти».

По версии следствия, Куренов и владелец строительной компании «КЖ групп» Имамидин Ташов

по предварительному сговору друг с другом и другими «деструктивно настроенными лицами планировали осуществить насильственный захват власти путем проведения массовых митингов, используя социально-бытовые вопросы».

Тогда же Тилекмат Куренов был объявлен в международный розыск.

В 2025 году Тилекмат Куренов уже был в Дубае. Почему он уехал из США, неизвестно. Все это время Тилекмат Куренов активно вел свой аккаунт в Facebook, где, по данным правоохранительных органов, имел еще несколько фейковых аккаунтов. Там он размещал разную информацию, публиковал видеообращения и тому подобное.

Отношение к Тилекмату Куренову

Отношение к Тилекмату Куренову в кыргызской либеральной «тусовке» неоднозначное. Он никогда не был в первом эшелоне «несогласных». Его «оппозиционность» всегда была нестабильной: то он был активно против, то вдруг заявлял, что больше не будет выступать с критикой. И не основанной на ценностях, потому что идентифицировать Куренова, скажем, как демократа или социалиста невозможно. Вероятно, поэтому многие считают его провокатором-подстрекателем.

Например, сразу после того, как Тилекмат уехал из страны 22 октября 2022 года, он опубликовал в соцсетях пост с призывом выходить на митинг 26 октября против решения по границе с Узбекистаном. То есть сам Куренов участвовать в митинге не собирался, но других, находясь на значительном, безопасном расстоянии, призывал активно. Так же было и со многими другими призывами Куренова выходить на площадь, но без его личного участия. Здесь точно есть вопросы этического свойства так же, как и к внезапному отъезду Тилекмата из Кыргызстана буквально накануне ареста соратников из комитета по защите Кемпир-Абада.

Или «подстава» Куреновым Риты Карасартовой. Куренов передал Карасартовой письмо своим родным с просьбой разместить его в социальных сетях, если с ним что-то случится. То есть Куренов предполагал, что его могут арестовать, и, чтобы попробовать создать нужный ему эмоциональный фон, попросил Карасартову опубликовать письмо в Facebook, если он не будет долго выходить на связь. Заметьте, не передать письмо его супруге или отцу лично в руки, а опубликовать в социальных сетях. Это не что иное, как манипуляция, плюс, мягко говоря, не совсем порядочный поступок по отношению к Рите Карасартовой. Потому что вряд ли Куренов не понимал, какие для нее могут быть последствия публикации письма человека, против которого возбуждено уголовное дело и который находится в розыске.

Непонятно и то, на какие средства живет Тилекмат Куренов. Путешествие из Кыргызстана в Америку, потом из Америки в ОАЭ – удовольствие не из дешевых. А о том, чтобы Куренов где-то работал, кроме давней истории с ППС, нет никаких достоверных сведений. Значит, не исключено, что он мог стать пешкой в руках политических бонз, использовавших Куренова для организации разных подстрекательств в соцсетях и оплачивающих ему эти его услуги.

История Тилекмата Куренова грустная и поучительная одновременно. Где проходит грань между свободой слова и откровенной провокацией, где здравая и заслуженная критика, а где клевета, распространения фейков и призывы к противоправным действиям.

Мир меняется, и сегодня это уже всеобщая практика – повышение ответственности за свои слова, в том числе и в социальных сетях. Такое время.