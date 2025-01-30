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Власть

Землю вернут государству, если инвестор не построит на ней мини-ГЭС

Министерство энергетики изымает выделенные земли у тех, кто получил их для строительства мини-ГЭС, но не сделал этого. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр Таалайбек Ибраев.

По его словам, инвесторы должны в течение трех месяцев после получения земельного участка подготовить технико-экономической обоснование проекта, в течение шести месяцев разработать его и в течение девяти месяцев запустить строительство.

Он также отметил, что срок строительства мини-ГЭС не может превышать трех лет. Если инвестор в эти сроки не уложится, земля будет изъята.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318397/
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