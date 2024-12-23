14:22
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Власть

Жители садово-дачных участков Кыргызстана смогут получить прописку

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам экологии и региональному развитию принял во втором чтении проект Земельного кодекса, которым предлагается дать гражданам право на прописку в садово-дачных участках, полученных до 1999 года.

Их включат в земли расположенных около населенных пунктов, что отчасти способствует решению социальных проблем с жильем, получением прописки, оформлением документов на детей, для поступления в детские дошкольные и школьные учреждения, на получение пособий и пенсий.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что в проекте включена норма о возникновении права на земельный участок при приватизации недвижимого имущества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315074/
просмотров: 716
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке обсудили проекты водного и земельного кодексов, но прессу не позвали
Депутат парламента предлагает разрешить капитальное строительство в лесах
Минсельхоз: Новый Земельный кодекс не приведет к изъятию земельных участков
Утвержден порядок исчисления размера ущерба за порчу земель
Частная собственность вновь под угрозой? Какую опасность таит Земельный кодекс
Минсельхоз Кыргызстана разработал новый Земельный кодекс
С начала года в Кыргызстане трансформировано больше 4,3 тысячи гектаров земли
В Ала-Букинском районе 12 соток земли незаконно продали за 15,5 тысячи сомов
Водный и Земельный кодексы будут переписаны
Утверждено положение о порядке проведения земельной амнистии
Популярные новости
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Жогорку Кенеш отклонил законопроект о&nbsp;запрете видеосъемки милиционеров Жогорку Кенеш отклонил законопроект о запрете видеосъемки милиционеров
Садыр Жапаров предложил призывать на&nbsp;даваат через WhatsApp Садыр Жапаров предложил призывать на даваат через WhatsApp
Железная дорога КНР&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан: подписано инвестсоглашение Железная дорога КНР — Кыргызстан — Узбекистан: подписано инвестсоглашение
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Acıbadem: достижения и&nbsp;новшества в&nbsp;сфере медицины Acıbadem: достижения и новшества в сфере медицины
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
23 декабря, понедельник
14:22
Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бюро Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бю...
14:17
Журналистов, проводивших съемки у СИЗО-1, задержали милиционеры
14:10
Борец Эрназар Акматалиев выиграл золото на международном турнире в Казахстане
14:00
Криминальный Кыргызстан. Громкие убийства, заговоры, аресты и суды 2024 года
13:49
Упростить закупку техники и авто через лизинг предлагает Министерство экономики