Жители садово-дачных участков Кыргызстана смогут получить прописку

Комитет Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам экологии и региональному развитию принял во втором чтении проект Земельного кодекса, которым предлагается дать гражданам право на прописку в садово-дачных участках, полученных до 1999 года.

Их включат в земли расположенных около населенных пунктов, что отчасти способствует решению социальных проблем с жильем, получением прописки, оформлением документов на детей, для поступления в детские дошкольные и школьные учреждения, на получение пособий и пенсий.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что в проекте включена норма о возникновении права на земельный участок при приватизации недвижимого имущества.