Садыр Жапаров прокомментировал решение платить зарплату священнослужителям

На третьем Народном курултае президент Кыргызстана сообщил делегатам, что с 2025 года священнослужителям начнут платить зарплату. В обществе эту новость восприняли неоднозначно, отметив, что, согласно Конституции, религия отделена от государства. Садыр Жапаров прокомментировал решение, дав традиционное интервью государственному информационному агентству «Кабар».

Он подтвердил, что с марта следующего года будут платить священнослужителям в мечетях заработную плату по 8 тысяч сомов, а к концу года ее поднимут до 20 тысяч сомов.

«Эти средства будут не из бюджета. Есть источники, на которые ранее Духовное управление мусульман Кыргызстана не обращало внимания. Эти источники мы хотим направить на развитие деятельности мечетей, а точнее имамов.

Мы, как светское государство, не вмешиваемся в религию, а религиозные деятели не вмешиваются в политику. В этой связи мы не можем выделять средства из республиканского бюджета. Но государство по мере возможностей оказывает поддержку ДУМК.

К примеру, в следующем году для сбора благотворительных средств хотим в каждой мечети установить электронные ящики, отказавшись от железных или деревянных. Теперь свои пожертвования можно переводить, используя QR-коды, через телефон. Деньги напрямую попадут на счет ДУМК.

Муфтият и совет улемов будут сами решать, куда эти средства направлять», — рассказал глава государства.

Президент напомнил, что все верующие нуждаются в молдо, начиная с рождения и до самой смерти.

«Когда ребенок рождается, мы зовем молдо, чтобы прочитать первый азан новорожденному, тем самым дав и имя ребенку. Когда женимся, зовем молдо, чтобы провели обряд «нике». Когда человек покидает этот мир, представители духовенства читают жаназа (последнюю молитву). Молдо не просит денег, каждый дает ту сумму, которую считает нужным или может. Молдо не получают зарплату. Поэтому мы хотим, чтобы каждый из них получал ее. Они будут воспитывать и наставлять на правильный путь тех, кто ушел в другие течения, будут возвращать всех в ханафийский масхаб и все будут подчиняться только ДУМК. Все течения, которые разбрелись, придут к порядку. Мы один народ, но поделились на 15-20 течений. Это небезопасно», — отметил Садыр Жапаров.

По его словам, есть совет улемов, есть муфтият, у кыргызов говорят «бөдөнөнү сойсо да, касапчы сойсун» («пусть делом занимается профессионал»).

«Если ДУМК будет заниматься наставлением на правильный путь тех, кто придерживается других течений в исламе, это будет намного эффективнее, нежели правоохранительные органы будут наказывать. У муфтията получится лучше, лучше перевоспитать. Мы должны научиться подчиняться имамам в вопросах религии. Каждый имам должен проводить беседу с гражданами, если он видит, что человек пошел в неправильное течение. Вот тогда у нашего государства будет светлое будущее, сможем передать следующему поколению сильную, развитую страну, где порядок и правила соблюдаются», — резюмировал президент.