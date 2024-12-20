Сегодня, 20 декабря, на третьем Народном курултае глава государства Садыр Жапаров рассказал о борьбе с коррупцией в Кыргызстане.

По его словам, коррупция — это болезнь и враг развития, разрушающие внутренние основы государства.

«С самого начала своей работы мы объявили беспощадную борьбу с коррупцией, и эта борьба будет только усиливаться», — отметил президент.

Он подчеркнул, что успех борьбы с коррупцией зависит от участия каждого гражданина.

«Дорогие соотечественники! Победить коррупцию без вашей помощи невозможно. Ликвидация коррупции — это обязанность каждого гражданина Кыргызстана», — заявил Садыр Жапаров.

Он заметил, что поддержка антикоррупционных инициатив среди населения растет.

«По данным Всемирного банка, уровень поддержки борьбы с коррупцией среди горожан вырос с 60 процентов в 2021 году до 83 процентов в 2024-м. В сельских регионах показатель увеличился с 83 до 89 процентов», — рассказал глава государства.

Говоря о международных успехах, он добавил, что в 2023 году КР занимала 101-е место в Глобальном индексе мира, в 2024-м поднялась на 77-е.

«Улучшение на 24 позиции показывает, что уровень безопасности в нашей стране растет», — сказал Садыр Жапаров.

В завершение он подчеркнул, что безопасность, стабильность и верховенство закона остаются главными целями государства.

«Мы на правильном пути, но только совместная работа власти и народа приведет нас к успеху», — резюмировал президент.