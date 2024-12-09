На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Алишер Эрбаев сообщил, что был ночью на пункте пропуска в Ала-Букинском районе на границе с Узбекистаном и видел, что из Кыргызстана вывозят скот.

Он напомнил, что Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности объявляло о введении моратория на вывоз скота для стабилизации цен на мясо.

Алишер Эрбаев заявил, что в день из страны вывозятся около 1 тысячи голов мелкого, 500-600 голов крупного рогатого скота и 200-300 лошадей.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Самат Насирдинов ответил, что мораторий введен 7 сентября и действовал до 28 ноября. Сейчас начал действовать новый запрет на вывоз скота, и продлится он до 10 января. По словам чиновника, скот в Узбекистан сейчас не вывозится.

Замминистра отметил, что нужно учитывать и интересы фермеров, которые хотят продать свой скот дороже. А для это Минсельхоз намерен посчитать число домашних животных в республике и определить квоты на экспорт.