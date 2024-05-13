Для создания рейтинга налогоплательщиков Налоговая служба потратит $1 миллион 450 тысяч. Соответствующий проект закона на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике презентовал заместитель министра финансов Эрнст Калдыбаев.

По его словам, для реализации проекта «Разработка автоматизированной информационной системы категоризации налогоплательщиков «Рейтинг налогоплательщика» и Модуля цифрового профиля налогоплательщика в Кыргызской Республике» Евразийский фонд стабилизации и развития выделяет вышеупомянутую сумму в качестве гранта.

Как отметил Эрнст Калдыбаев, предварительно предполагается разделение налогоплательщиков на четыре группы: «зеленая», «желтая», «красная» и «серая» для тех, кому не удалось присвоить рейтинг. Он добавил, что рейтинг с учетом внесения изменений в законодательную базу позволит в последующем формировать систему стимулов для налогоплательщиков, что повысит дисциплину по уплате налогов.

При этом депутат Дастан Бекешев удивился, что Налоговая служба собирается потратить огромную сумму на разработку программного обеспечения в рамках этого проекта. «Что случилось с действующим софтом? Не работает? Недавно вы запустили приложение salyk.kg. Вроде хорошее. А что вы хотите за $500 тысяч запустить?» — спросил он.

Заместитель председателя ведомства Нурлан Умтулов ответил, что деньги будут направлены на цифровой модуль «Рейтинг налогоплательщика». «Будут проведены аудит, анализ. Должна быть написана методология, потому что она будет собрана из разных систем и станет одним профилем», — сказал он.

Рассмотрев вопрос, нардепы одобрили соглашение в первом чтении.