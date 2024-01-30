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Власть

Инвестиции в Центральную Азию носят политический характер — Жозеп Боррель

Четыре года назад страны Центральной Азии пребывали в глуши, а сейчас Европейский союз намерен развивать с ними партнерство. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на инвестиционном транспортном форуме.

Он признал, что инвестиции Евросоюза в регион направлены против России.

«В нынешней сложной геополитической среде Центральная Азия становится ключевым партнером для ЕС. Я уже и раньше говорил, что четыре года назад, когда я начал работать в Брюсселе, Центральная Азия была немного в глуши, а теперь вы в центре всех событий», — сказал Жозеп Боррель.

Он отметил важность укрепления отношений Европейского союза и государств региона с целью добиться эффективности антироссийских санкций.

«Мы внимательно следим за торговлей между нами, нашими центральноазиатскими партнерами и Россией, анализируем, какие механизмы позволяют обходить санкции», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Он признал, что европейские инвестиции в регион носят политический характер и призваны «защитить общие ценности».

Инвестиционный транспортный форум ЕС и стран Центральной Азии проходит в Брюсселе с 29 по 30 января. В нем участвуют представители Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285338/
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