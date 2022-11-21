ЕС поддерживает строительство новых транспортных коридоров в Центральную Азию

Евросоюз поддерживает расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем официальном блоге по итогам поездки в регион.

«На протяжении веков Центральная Азия играла ключевую роль, связывая Дальний Восток с Европой, когда товары и идеи перемещались туда и обратно по Шелковому пути. Но отношения нужно развивать и постоянно обновлять в свете новых обстоятельств. В эти дни Центральная Азия находится в центре событий в геостратегическом и геоэкономическом плане», — отметил он.

По словам Жозепа Борреля, Россия и Китай продолжают играть важную роль в Центральной Азии, а сам регион стремится диверсифицировать свои отношения и рассматривает ЕС в качестве предпочтительного партнера. Лидеры региона осуществляют различные программы реформ. Кроме того, улучшаются отношения между странами Центральной Азии.

«Как ЕС, мы явно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями. Мы должны углубить наши связи с регионом и задействовать огромный потенциал, который он может предложить, с точки зрения энергетических поставок, важнейших видов сырья и новых транспортных коридоров, не зависящих от России (так называемый средний или транскаспийский коридор)», — отметил Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС уже является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Центральной Азии.

«За последние десять лет Евросоюз инвестировал в регион более 100 миллиардов евро, что делает нас крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций, намного опережающим Россию или Китай. Ключевая задача — опереться на эти основы и придать новый импульс с учетом быстро меняющегося геополитического контекста», — добавил Жозеп Боррель.