Деньги на выплату компенсаций врачам выделят до конца недели

Депутаты одобрили распоряжение кабинета министров о выделении 480 миллионов сомов на поддержку сектора здравоохранения. Решение принято на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, что средства пойдут на выплату компенсаций медикам из красных зон. Их хватит до 1 января 2022 года. «Мы еще не оплатили врачам компенсации за август-сентябрь. Если вы одобрите, то до конца недели средства будут выделены», — пообещал он.

Ранее чиновник сказал, что в 2021 году предварительно были утверждены расходы на сектор здравоохранения на уровне 618 миллионов сомов. Но выделили только 506,4 миллиона. При этом фактические расходы составили 756 миллионов сомов. Поэтому возникла необходимость в разрешении парламента на дополнительное выделение денег.