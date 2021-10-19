14:33
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.19
Власть
Сюжет: COVID-19

Деньги на выплату компенсаций врачам выделят до конца недели

Депутаты одобрили распоряжение кабинета министров о выделении 480 миллионов сомов на поддержку сектора здравоохранения. Решение принято на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев рассказал, что средства пойдут на выплату компенсаций медикам из красных зон. Их хватит до 1 января 2022 года. «Мы еще не оплатили врачам компенсации за август-сентябрь. Если вы одобрите, то до конца недели средства будут выделены», — пообещал он.

Ранее чиновник сказал, что в 2021 году предварительно были утверждены расходы на сектор здравоохранения на уровне 618 миллионов сомов. Но выделили только 506,4 миллиона. При этом фактические расходы составили 756 миллионов сомов. Поэтому возникла необходимость в разрешении парламента на дополнительное выделение денег.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210870/
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Медики не получили выплаты за работу в красной зоне за два месяца
COVID-19. Минздрав продолжает выплаты компенсаций медикам за прошлый год
Цифра дня. На компенсации медикам за май выделили 131,7 миллиона сомов
COVID-19. Минздравсоцразвития начал выплачивать компенсации медикам
Сотрудникам областной больницы в Баткене незаконно выплатили компенсации
COVID-19. В течение недели компенсации от государства получат 212 медиков
Цифра дня. 243 миллиона сомов выделено на компенсации медикам
На выплату компенсаций медикам из бюджета выделят 200 миллионов сомов
Бюджет не позволяет. Зарплаты медикам поднять не могут, но компенсации выплатят
COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили компенсацию
Популярные новости
Экс-помощник Бакиева возглавил управление в&nbsp;администрации Садыра Жапарова Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова
Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в&nbsp;страну Азербайджан просят разрешить въезд кыргызстанцев в страну
Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента Как при Бакиеве. Стала известна новая структура администрации президента
Партия &laquo;Ата Мекен&raquo; обратилась в&nbsp;Конституционный суд Партия «Ата Мекен» обратилась в Конституционный суд
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки! В Бишкеке в самом центре открылся новый O!Store. Праздничные скидки!
К&nbsp;30-летию независимости&nbsp;КР: в&nbsp;Чаткале прошел &laquo;Кубок Чаарат&raquo; К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»
&laquo;АКНЕТ&raquo; перечислил 1&nbsp;миллион сомов на&nbsp;восстановление центра &laquo;Алтын балалык&raquo; «АКНЕТ» перечислил 1 миллион сомов на восстановление центра «Алтын балалык»
Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с&nbsp;представителями медиа Beeline стал ближе: топ-менеджмент компании встретился с представителями медиа
19 октября, вторник
14:19
Уполномоченный госорган по туризму в КР просят вывести в отдельную структуру Уполномоченный госорган по туризму в КР просят вывести...
14:12
Деньги на выплату компенсаций врачам выделят до конца недели
14:00
Очереди в больницах Бишкека: новая вспышка COVID-19 или обычная ОРВИ
13:46
COVID-19. США передали Кыргызстану очередную гумпомощь на 1 миллион сомов
13:11
Гибель туриста в «Золотых песках»: экспертиза до сих пор не закончена