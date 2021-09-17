Саммиты ОДКБ и ШОС. Президенты собрались на неформальный банкет

Президент Таджикистана организовал неофициальный банкет в честь участников саммитов ОДКБ и ШОС. Об этом сообщает его пресс-служба.

Отмечается, что для проведения вечера дружбы был выбран один из уголков резиденции. Мероприятие совпало с историческим празднованием 30-летия независимости Таджикистана, 20-летия Шанхайской организации сотрудничества и годом председательства Таджикистана в Организации Договора о коллективной безопасности.

Президенты прогулялись по резиденции, посмотрели выставки сельскохозяйственной продукции и национальных блюд Таджикистана.