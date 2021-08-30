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Власть

Садыр Жапаров совершит визит в Королевство Бельгия

Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба президента.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-европейского многопланового сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по развитию ситуации в регионе, в том числе складывающейся в Афганистане.

Шарль Мишель передал свои наилучшие поздравления по случаю 30-летия независимости Кыргызстана. Он отметил, что европейская сторона с нетерпением ожидает визита Садыра Жапарова в Брюссель в текущем году.

Глава государства акцентировал внимание на том, что для Кыргызстана укрепление всестороннего партнерства с Европейским союзом является одним из приоритетов внешней политики. Он подчеркнул, что в последние годы взаимодействие на двустороннем уровне расширяется, подтвердил готовность кыргызской стороны к дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества.

Председатель Европейского совета подтвердил готовность направить представительную делегацию в Бишкек для участия в бизнес-форуме «Центральная Азия — Европейский союз», проведение которого планируется в ноябре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205578/
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