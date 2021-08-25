14:55
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Власть

Инвентаризация. В 62 закона внесут существенные изменения

Первые результаты работы государственных органов, гражданского общества и независимых экспертов по оценке законов на предмет соответствия критериям готовы. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

Читайте по теме
Инвентаризация законов. Юристы обеспокоены процессом и просят приостановить его

По ее данным, работа проводится в рамках реализации указа президента «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики».

В рамках первого этапа инвентаризации законодательства госорганами совместно с представителями гражданского сектора и независимыми экспертами подготовлены формы оценок к 89 законам.

Оценка проводилась в девяти профильных подгруппах на основании методологии Министерства юстиции КР, в которой определены критерии анализа законов и описан пошаговый процесс.

По итогам анализа 89 законов, отраслевые подгруппы предлагают:

  • два закона — оставить без изменений;
  • 62 закона — требуют внесения изменений;
  • 18 законов — предлагается признать утратившими силу с одновременным принятием закона в новой редакции либо с интеграцией его положений в другие отраслевые законы;
  • семь законов — предлагается признать утратившими силу ввиду их неактуальности.

Для определения количества законов, подлежащих инвентаризации, Минюстом проведен анализ законодательства с 1990 по 2020 год и определен перечень законов. Согласно этому перечню, инвентаризации подлежат 359 законов, которые распределены между 15 отраслевыми подгруппами.

Работа по анализу и инвентаризации законов продолжается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205098/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Подписан Закон КР «О защите от недостоверной (ложной) информации»
Эксперт: В закон о гарантиях и свободе доступа к информации надо внести поправки
Инвентаризация законов. Юристы обеспокоены процессом и просят приостановить его
О недочетах и пробелах в законе о доступе к информации рассказали эксперты
К чему спешка? Госорганы собираются завершить инвентаризацию до 1 сентября
Инвентаризация законов. В Бишкеке проходит обсуждение предварительных итогов
Закон о режиме ЧС в экономике продолжают редактировать после одобрения депутатов
Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт
Инвентаризация. 138 законов будут признаны утратившими силу
Инвентаризация законодательства. Госорганы завершили оценку законов
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Бизнес
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
25 августа, среда
14:38
Инвентаризация. В 62 закона внесут существенные изменения Инвентаризация. В 62 закона внесут существенные изменен...
14:19
Бизнесмены Татарстана приехали в Кыргызстан. Хотят работать и сотрудничать
13:59
Выборы-2021. ЦИК предстоит подготовить два списка избирателей
13:44
В городе Ош предлагают снести памятник Ленину. Исхак Масалиев возмущен
13:28
В аварии на трассе Бишкек — Ош сгорел грузовик