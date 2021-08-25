Инвентаризация. В 62 закона внесут существенные изменения

Первые результаты работы государственных органов, гражданского общества и независимых экспертов по оценке законов на предмет соответствия критериям готовы. Об этом сообщает пресс-служба Минюста КР.

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По ее данным, работа проводится в рамках реализации указа президента «О проведении инвентаризации законодательства Кыргызской Республики».

В рамках первого этапа инвентаризации законодательства госорганами совместно с представителями гражданского сектора и независимыми экспертами подготовлены формы оценок к 89 законам.

Оценка проводилась в девяти профильных подгруппах на основании методологии Министерства юстиции КР, в которой определены критерии анализа законов и описан пошаговый процесс.

По итогам анализа 89 законов, отраслевые подгруппы предлагают:

два закона — оставить без изменений;

62 закона — требуют внесения изменений;

18 законов — предлагается признать утратившими силу с одновременным принятием закона в новой редакции либо с интеграцией его положений в другие отраслевые законы;

семь законов — предлагается признать утратившими силу ввиду их неактуальности.

Для определения количества законов, подлежащих инвентаризации, Минюстом проведен анализ законодательства с 1990 по 2020 год и определен перечень законов. Согласно этому перечню, инвентаризации подлежат 359 законов, которые распределены между 15 отраслевыми подгруппами.

Работа по анализу и инвентаризации законов продолжается.