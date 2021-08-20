Улукбек Марипов и Михаил Мишустин обсудили двустороннее сотрудничество

На полях Евразийского межправительственного совета состоялась двусторонняя встреча председателя кабинета министров Кыргызстана Улукбека Марипова с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба главы кабмина КР.

Стороны обменялись мнениями по перспективным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе обсудили вопросы развития кыргызско-российского торгово-экономического сотрудничества в энергетике, транспорте и промышленности. Улукбек Марипов и Михаил Мишустин отметили важность реализации совместных проектов и с удовлетворением подчеркнули постепенное восстановление экономической активности и положительную динамику в торговле между странами.

«Мы готовы к активной совместной работе с акцентом на дальнейшее увеличение двустороннего товарооборота, который за январь — июнь 2021 года составил $1 миллиард 5,5 миллиона и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 28,5 процента», — сказал Улукбек Марипов.

Стороны обсудили итоги перекрестного года Кыргызстана и России и сотрудничество в рамках Российско-Кыргызского фонда развития. Глава кабмина выразил надежду, что работа РКФР увеличит российские инвестиции в республику.

Улукбек Марипов пригласил Михаила Мишустина посетить Кыргызстан с официальным визитом в рамках закрытия перекрестного года.

Председатель правительства РФ отметил, что российская сторона заинтересована в поступательном развитии отношений двух стран, и, несмотря на ограничения, вызванные коронавирусной пандемией, удалось организовать все мероприятия, запланированные в рамках перекрестного года. Он особо подчеркнул большое значение официального статуса русского языка в Кыргызстане, что, по его мнению, оказывает позитивное влияние на межнациональное и межконфессиональное согласие.