В Кыргызстан прилетел премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

В аэропорт «Иссык-Куль» в селе Тамчи прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Абдулла Арипова будет участвовать в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Узбекистан сейчас носит статус наблюдателя в ЕАЭС.

Кроме него, в заседании будет участвовать и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус (посредством видео-конференц-связи).

Вчера главы правительств Евразийского экономического союза уже встретились в узком формате. В повестку дня заседания в расширенном формате вынесено более 20 вопросов.