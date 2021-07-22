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Власть

Чтобы не было аварий. ТЭЦ Бишкека поручили качественно подготовиться к зиме

Заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев посетил ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он посмотрел склад угля, ознакомился с работой ТЭЦ и проводимыми ремонтными работами. Кроме того, там же на месте чиновник провел совещание с участием руководителей ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», ОАО «Электрические станции», ТЭЦ Бишкека и ее структурных подразделений по вопросу подготовки теплоэлектроцентрали к осенне-зимнему периоду 2021-2022.

«Сотрудники ТЭЦ предоставили информацию о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду и обсудили проблемные вопросы. Заместитель министра энергетики и промышленности рекомендовал руководству станции обеспечить полное освоение планов выполнения ремонтных работ во избежание роста аварийности и внепланового вывода в ремонт энергооборудования. Кроме того, он обратил внимание на соблюдение планов капитального строительства и модернизации оборудования, качественное и своевременное проведение тендеров и заключение договоров», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201810/
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