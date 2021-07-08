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Власть

№ 14. Твоя «Столица» — твой мэр!

Учитывая требование горожан и понимая ответственность за реализацию предвыборных обещаний, партия «Столица» предлагает возможность горожанам выбрать своего мэра и на рассмотрение общественности выдвигает свою кандидатуру. На пост мэра от партии «Столица» выдвигается кандидат в депутаты Бишкекского городского кенеша Мирбек Макешев.

Мирбек Макешев обладает достаточным управленческим опытом и имеет целостное видение развития Бишкека. По образованию Мирбек Макешев менеджер государственного и муниципального управления, осуществляет деятельность в ряде крупных компаний Кыргызстана в качестве эксперта-аналитика. Это сфера образования, сфера газовых и ирригационных сооружений, организация управления строительства, эксперт в области кризис-менеджмента.

Город устал от политиков, городу нужен хозяйственник, кризис-менеджер.

Десять приоритетных направлений на 100 дней от кандидата в мэры Бишкек Мирбека Макешева:

  • Оптимизация структуры мэрии Бишкека. Сокращение расходной части бюджета на 60 процентов. Сотрудникам предоставим работу в рамках инвестиционных проектов.
  • Аудит использования грантов, средств, направленных на строительство дорог (китайский грант), экспертиза качества дорог и целевое использование грантов.
  • Постановка ключевых показателей эффективности для всех руководителей структурных подразделений и руководителей муниципальных предприятий на 100 дней, за неисполнение — увольнение!
  • Полный аудит расходной части бюджета мэрии Бишкека, полное сокращение нерациональных расходов и направление средств на приоритетные задачи города.
  • Увеличение доходной части бюджета.
  • Апробация системы управления городом «Столица» в течение 100 дней. Горожане напрямую будут участвовать в управлении городом, будет проведен инвестиционный онлайн-форум.
  • Обеспечение эффективного использования финансовых средств в системе освещения города, сокращение 20 процентов неэффективно используемых средств и направление их на новые объекты освещения.
  • Принятие и старт реализации стратегии развития города и его жилмассивов.
  • Принятие порядка формирования стоимости тарифа на общественный транспорт и разработка лицензионных требований с учетом потребностей горожан.
  • Посредством финансовых институтов внедрение системы стимулирования в виде беспроцентных и низкопроцентных кредитов для финансирования перехода на газ и утепления жилых домов.

«Уважаемые жители нашего города, все вышеперечисленные действия — реальные шаги, которые можно предпринять в короткие сроки. Только после этих первых шагов мы сможем отремонтировать дороги, осветить улицы, создать благоприятные условия в городе. Решив эти проблемы, мы быстро решим другие вопросы города и горожан», — отмечает Мирбек Макешев.

***

Изготовлено (ОсОО/ИП/Патент) по заказу ПП «Демократическая партия «Столица».
Дата выпуска 8 июля 2021 года.
Оплачено из избирательного фонда ПП «Демократическая партия «Столица» (расчетный счет 1350100030000716 в ОАО «Айыл Банк») уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сапаралиевой К.А.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200296/
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