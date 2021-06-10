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Власть
Сюжет: Безопасный город

Будьте этичны. В парламенте поругались депутат и замглавы кабинета министров

Сегодня на заседании парламента во время обсуждения проекта закона, предусматривающего снижение штрафов за нарушение Правил дорожного движения, произошла перепалка между депутатом и заместителем председателя кабинета министров.

Нардеп Шайлообек Атазов спросил у заместителя главы кабмина Дастана Догоева, знает ли он, какие соглашения подписаны с компанией «Вега».

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Чиновник ответил, что компания составила договор с Госкомитетом информационных технологий и связи.

Шайлообек Атазов спросил, как составлены документы с компанией. Дастан Догоев ответил, что не понял вопроса. На что нардеп отметил, что в кабинете министров собрались люди, которые ничего не понимают.

Парламентарий вновь задал вопрос о том, кто и сколько денег получает от штрафов.

«Помимо компании «Вега», прибыль от штрафов получает ГКНБ — 5 процентов, ГУОБДД — 15 процентов, 25 процентов выделяется органам местного самоуправления, остальные деньги получает республиканский бюжет. Из бюджета выдеяются деньги Минздраву. Айыл окмоту и мэрия должны создать соответствующую инфраструктуру», — ответил депутату Дастан Догоев.

Депутат поинтересовался, везде ли есть разметка и знаки, где установлены камеры «Безопасного города». Заместитель главы кабмина ответил, что этот вопрос нужно задавать представителям МСУ.

«Вы и спрашивайте, что сидите?» — заявил народный избранник, обращаясь к чиновнику.

Дастан Догоев попросил задавать вопросы этично.

«Вы меня этике не учите. Я с вас спрашиваю, как с представителя народа», — парировал Шайлообек Атазов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197199/
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