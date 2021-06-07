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Власть

Исчезновение Орхана Инанды. В 2019 году Кыргызстан отказал в его экстрадиции

Турция последний раз потребовала экстрадиции президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды в 2019 году. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев.

Он отметил, что тогда Кыргызстан отказал Турции, ссылаясь на то, что Орхан Инанды является гражданином КР.

«Орхан Инанды получил гражданство в декабре 2012-го, то есть задолго до 2016 года, когда в Турции произошел государственный переворот. В Турции Орхана Инанды обвиняют в подготовке террористов и других серьезных преступлениях. В 2019-м поступил запрос о его экстрадиции, мы тогда отказали. После этого двусторонние отношения охладились», — сказал Айбек Артыкбаев.

«Если следственная группа МВД направит письмо во внешнеполитическое ведомство с просьбой проверить заявление жены Орхана Инанды об удерживании его в здании посольства, мы перенаправим его в дипломатическое представительство Турции», — заявил замминистра.

Заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков сообщил, что посольство Турции в КР с 2019 года не обращалось к ним по поводу Орхана Инанды. «На последней встрече мы тоже думали, что посол поднимет вопрос об Орхане Инанды. Но разговор шел по другому человеку», — заявил он.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Восьмые сутки о нем ничего неизвестно.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды ранее уже обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196737/
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