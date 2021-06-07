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Власть

Исчезновение Орхана Инанды. Депутатам отчитывается Суйун Омурзаков

У МВД нет полномочий на проверку здания посольства Турции в Кыргызстане. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков.

По его словам, следствие рассматривает несколько версий исчезновения президента международного образовательного уреждения «Сапат» Орхана Инанды. Однако милицейский чиновник не озвучил ни одну из них.

«Создана следственная группа, мы ведем непрерывную работу. Есть несколько версий», — сказал Суйун Омурзаков.

Депутат Абдывахап Нурбаев спросил, проверили ли сотрудники милиции заявление супруги Орхана Рейхан Инанды. Напомним, она заявила: есть информация о том, что ее мужа удерживают в посольстве Турции и вынуждают отказаться от гражданства Кыргызстана.

«Мы не можем проверить здание посольства. Такое возможно только с разрешения Эрдогана (президента Турецкой Республики. — Прим. 24.kg). Но мы отправили письмо в МИД», — ответил Суйун Омурзаков.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Восьмые сутки о нем ничего неизвестно.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды ранее уже обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/196731/
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