В рамках рабочей поездки в Беларусь председатель кабинета министров Улукбек Марипов посетил Минский тракторный завод. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, он ознакомился с модельным рядом производимой на заводе техники.

Улукбек Марипов отметил популярность белорусских тракторов в нашей стране и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

Далее Улукбек Марипов возложил цветы к памятнику участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева.

Председатель кабинета министров также посетил в Минске парк имени Чингиза Айтматова.