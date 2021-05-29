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Власть

Улукбек Марипов посетил Минский тракторный завод

В рамках рабочей поездки в Беларусь председатель кабинета министров Улукбек Марипов посетил Минский тракторный завод. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, он ознакомился с модельным рядом производимой на заводе техники.

Улукбек Марипов отметил популярность белорусских тракторов в нашей стране и выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве.

Далее Улукбек Марипов возложил цветы к памятнику участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева.

Председатель кабинета министров также посетил в Минске парк имени Чингиза Айтматова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195681/
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