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Власть

216 военнослужащих въедут в новые квартиры. Садыр Жапаров вручил им ключи

Военнослужащим Министерства обороны и Пограничной службы ГКНБ Садыр Жапаров сегодня в Оше вручил ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, глава государства подчеркнул главную черту кыргызского народа, которая, передаваясь из поколения в поколение, стала чертой национального характера — защита Родины и своего народа.

«Сегодня в Кыргызстане создана национальная армия, способная реагировать на различные вызовы и угрозы. В то же время необходимо выполнить ряд важных задач по повышению уровня боевой готовности Вооруженных сил. В то же время одна из важнейших и приоритетных обязанностей государства — полное социальное обеспечение военнослужащих. Самый главный вопрос — повышение зарплаты военнослужащим. В центре нашего внимания находится и задача по строительству жилья для военнослужащих. Мы не ограничиваемся только строительством жилья в населенных пунктах и городах, но и создаем условия нашим военным, проходящим службу в приграничных и отдаленных районах, для покупки жилья и строительства домов. Для решения данного вопроса поручено выдавать льготные ипотечные кредиты, искать источники финансирования и приводить в соответствие законодательные акты», — отметил он.

В эксплуатацию сдано 216 квартир, построенных для военнослужащих и их семей.

По словам Садыра Жапарова, сегодняшнее мероприятие — лишь малая часть долгосрочной государственной программы, направленной на повышение престижа армии, а также социального статуса военнослужащих и членов их семей.

«Вместе с этим очень важно строить новые военные городки и улучшать существующую инфраструктуру имеющихся военных объектов и городков. Несмотря на финансовые трудности, государство приложит все усилия для усиления боевых возможностей Вооруженных сил», — сказал он.

Ряд отличившихся военнослужащих также награжден именными часами президента Кыргызской Республики и отмечен благодарностью от имени главы государства.

Садыр Жапаров вручил сертификат на 300 тысяч сомов из резервного фонда президента для благоустройства построенных для военных домов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195651/
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