Очередные сотрудники ГКНБ получили новые квартиры

Торага Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

По ее данным, церемония открытия многоквартирного дома для работников спецслужб состоялась сегодня.

«Надеюсь, что традиция по строительству многоквартирных домов для сотрудников силовых структур, а также госслужащих, учителей и врачей продолжится», — заявил Дастанбек Джумабеков.

Спикер парламента вручил ключи от квартир работникам ГКНБ и сертификат на 100 тысяч сомов для строительства детской площадки.

Ранее ключи от новых квартир сотрудникам госкомитета чуть более трех месяцев назад, в августе 2018 года, вручил президент страны Сооронбай Жээнбеков.