Скандал с НДПК. Партия до сих пор не получила копию решения ЦИК

ЦИК до сих пор не выдала копию решения партии НДПК. Об этом 24.kg сообщили в штабе политорганизации.

Уточняется, что ЦИК должна в течение 24 часов предоставить документы партии, чтобы НДПК могла обратиться в суд. Далее в течение трех дней с момента подачи судебная инстанция должна рассмотреть заявление.

Юрист Улан уулу Дастан пояснил, что партия также рассматривает возможность подачи заявления в правоохранительные органы на действия ЦИК. По его словам, члены Центризбиркома за исключением Акылбека Сариева и Кайрата Осмоналиева, превысили свои полномочия.

На заседании 24 апреля ЦИК, напомним, поддержала решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за эту политорганизацию.

По словам Улан уулу Дастана, такая формулировка совершенно незаконна и не может быть исполнена.

Отметим, в ночь на 19 апреля ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.