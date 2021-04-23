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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Скандал с НДПК. Юрист объяснил, почему решение Бишкекской ТИК незаконно

Представитель интересов НДПК юрист Дастан уулу Улан сегодня на заседании координационной группы оперативного реагирования ЦИК объяснил, почему решение Бишкекской территориальной комиссии об отмене регистрации партийного списка кандидатов в депутаты БГК незаконно.

По его словам, партия не может быть субъектом уголовного преследования, потому что это юридическое лицо. Более того, ТИК не предоставила никаких доказательств, каким образом политорганизация или ее кандидаты повлияли на волеизъявление избирателей, на каких участках и в каком количестве.

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«Наши доводы основаны на статьях Закона «О выборах депутатов местных кенешей». Мы считаем, что члены ТИК превысили свои полномочия. Их полномочия не предусматривают вынесения такой формулировки, какая отражена в решении избирательной комиссии. Речь о признании недействительными бюллетеней с голосами, отданными за НДПК 11 апреля. В постановлении ТИК указываются выводы, что НДПК системно нарушала нормы закона и тем самым повлияла на волеизъявление избирателей. Но доказательств никаких нет», — отметил Дастан уулу Улан.

Напомним, в жалобе партии, помимо доводов о незаконном решении ТИК, говорится, что это избирательная комиссия своим решением нарушила права 14 тысяч избирателей и при разбирательстве руководствовалась фейками, а не подтвержденными материалами следствия. 

Отметим, в ночь с 18 на 19 апреля БТИК приняла решение снять НДПК с выборов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании. Избирательные бюллетени с голосами, отданными за партию, признаны недействительными.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191332/
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