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Власть

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан

Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с наступлением священного месяца Рамазан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«В исламском мире Рамазан является одним из священных месяцев. В этом месяце была ниспослана священная для мусульман книга — Коран. Каждому мусульманину предписано держать пост. Пост укрепляет веру мусульманина, дисциплинирует его и учит соблюдать предписания Всевышнего», — отметил президент.

Рамазан — это месяц не только укрепления здоровья, но и очищения духовного мира человека, милосердия, прощения и воздержания от грехов, он учит терпимости и толерантности.

Садыр Жапаров

«Пост — это не просто воздержание от еды и питья, но и воздержание от скверных слов и мыслей, сплетен, клеветы, злословия. Пост в месяц Рамазан способствует укреплению родственных и дружеских уз. Поэтому в эти дни через совершение благих дел мы оказываем помощь нуждающимся. Также этот месяц наполнен моментами, когда принимаются Всевышним чистые помыслы, желания, молитвы, обращенные к нему», — говорится в поздравлении.

«Пусть Всевышний дарует каждой семье счастье, достаток, радость и согласие, а нашей стране принесет мир, стабильность, изобилие и развитие», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189858/
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