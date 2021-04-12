Милиция начала досудебное производство по подкупу избирателей

По сообщению о возможном подкупе избирателей со стороны агитаторов партии НДПК начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Напомним, накануне в УВД Первомайского района поступило сообщение, что возле избирательного участка № 1208, находящегося в здании школы № 29, человек раздает по 1 тысяче сомов тем, кто голосовал за эту партию. Прибывшая группа документирования УВД возле школы обнаружила автомобиль марки Ravon. Там же были задержаны граждане Б. Ю., 1979 года рождения, и А. Б., 1977 года рождения.

При осмотре автомобиля найдены агитационные материалы партии. При личном досмотре гражданки Ю. Б. и на заднем сиденье автомобиля обнаружены портмоне коричневого цвета, в котором было 18 тысяч 790 сомов, $202 доллара, 400 российских рублей, водительские права и паспорт. Помимо этого, найдены две квитанции о перечислении денег и банковские карты.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 192 (подкуп избирателей) Уголовного кодекса. Граждане Э. А. и Ю. Б. доставлены в УВД для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, вчера в социальных сетях пользователь Адилет Саткеев разместил видео и написал, что представителя НДПК задержали за подкуп избирателей. Позже он ролик со своей страницы удалил без объяснения причин. Судя по его публикациям в Facebook, он поддерживает партию «Реформа».

В НДПК назвали видео черным PR.