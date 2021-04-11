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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В городе Ош семипроцентный барьер преодолели три партии

По данным на 21.00 в Ошский городской кенеш проходят три партии. Таковы предварительные данные АСУ, передает Центризбирком.

Абсолютное большинство голосов в южной столице получила партия «Ата Журт Кыргызстан» — 48,95 процента. Следом идут «Улуттар биримдиги» (17,76 процента) и «Ыйман нуру» (8,19 процента).

Совсем рядом с заветными семью процентами, которые нужны для попадания в кенеш южной столицы, находятся партии «Ынтымак» (6,68 процента) и «Бир Бол» (6,77 процента).

Отметим, что подсчет голосов автоматически считывающими урнами продолжается. Поэтому расклад сил будет меняться.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189665/
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