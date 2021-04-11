Голосование вне помещений. В Оше члены УИК № 5279 ездили на машине кандидата

Председатель УИК № 5279 Оша будет отстранен от работы после выборов. Об этом сообщил председатель Ошской ТИК Муктар Пайзладиев на брифинге.

По его словам, члены данного УИК накануне при организации голосования вне помещений ездили на машине кандидата от партии «Ата Журт Кыргызстан».

«30 бюллетеней избирателей, проголосовавших вне помещения, отменены. Кроме этого, председатель УИК будет отстранен от должности, но после выборов, так как сейчас это может повлиять на работу участка. Кандидата мы не можем сейчас исключить из списка, но его ответственность будет рассмотрена», — сказал Муктар Пайзладиев.