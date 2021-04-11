Местные выборы. Активнее всего голосуют сельские жители

По данным на 12.00 участие в местных выборах приняли 445 тысяч 533 человека, или 13,43 процента от общего числа избирателей. Об этом сообщает Центризбирком.

На выборах в городские кенеши проголосовали 133 тысячи 116 человек, или 12,68 процента избирателей. Голоса за депутатов айыльных кенешей отдали 312 тысяч 417 человек, что составляет 13,77 процента от общего списка избирателей.

Напомним, граждане Кыргызстана выбирают 796 депутатов в 28 городских кенешей и 7 тысяч 560 депутатов в 420 айыльных кенешей.