Местные выборы. Избирателей с инвалидностью стало на 2 тысячи больше

Количество избирателей с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с 10 января 2021 года выросло почти на 2 тысячи человек. Об этом сообщили в ЦИК.

По ее данным, согласно карте потребностей, общее количество ЛОВЗ составило 20 тысяч 187 человек, что на 1 тысячу 902 избирателя с инвалидностью больше в сравнении с показателями на досрочных президентских выборах 10 января 2021 года.

«Карты потребностей передаются в органы местного самоуправления и территориальные управления государственных органов для принятия мер по обеспечению транспорта. Обеспеченность УИК пандусами на день голосования оставляет 85,8 процента по всей республике. Во всех участках имеются увеличительные стекла (лупа) и трафарет Брайля», — отметили в ЦИК.