В агитационные фонды групп по референдуму поступило 7,2 миллиона сомов

В избирательные фонды агитационных групп за и против проекта новой редакции Конституции поступило 7 миллионов 267,2 тысячи сомов. Такие данные приводит Центризбирком.

ЦИК ранее зарегистрировала 15 групп агитации: за — 12 и против — 3. Все они открыли специальные счета для финансирования агитационной кампании.

Деньги поступили только на счета двух групп агитации за референдум № 11 и № 12. Там собралось 7 миллионов 267 тысяч 150 сомов и 100 сомов соответственно. Траты зафиксировали только у группы агитации за референдум № 11. Она израсходовала все деньги.