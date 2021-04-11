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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В городе Ош избирателям тоже раздают отличительные маски

В Оше избирателям раздают медицинские маски с отверстиями. Об этом 24.kg сообщил Азамат Бакиров.

По его словам, на УИК № 5278 большинство граждан приходят в медицинских масках с отличительными знаками.

«На участке находились примерно 100 человек, из них почти половина была в масках с отличительной особенностью — дырочкой от дырокола. Когда у них спрашиваешь, где взяли, говорят, что в аптеке и якобы не заметили, что есть дырка», — рассказал Азамат Бакиров.

Отметим, ранее житель Джалал-Абада также зафиксировал, как избирателям у входа в участок раздавали отличительные защитные маски.

В Кыргызстане проходит голосование на выборах депутатов городских и айыльных кенешей и референдуме по принятию проекта новой Конституции.

Сегодня выбирают депутатов в 28 горкенешей. На 796 мандатов претендуют почти 12 тысяч человек. Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место. Всего в гонке участвует 56 партий. Большинство из них пытается занять места в Бишкекском городском кенеше.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189553/
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