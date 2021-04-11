Референдум по Конституции. За первые два часа явка составила 5 процентов

За первые два часа голосования на референдуме по проекту новой Конституции проголосовали 5,04 процента избирателей. Такие данные приводит Центризбирком.

Всего голоса отдали 181 тысяча 801 человек. В том числе в Бишкеке 13 тысяч 458 человек, или 3,2 процента избирателей, Оше — 12 тысяч 65 (7,94 процента), Чуйской области — 22 тысячи 426 (3,76 процента), Ошской — 42 тысячи 158 (5,77 процента), Джалал-Абадской — 42 тысячи 576 (6,33 процента), Иссык-Кульской — 13 тысяч 661 (4,39 процента), Нарынской — 10 тысяч 383 (5,08 процента), Таласской — 8 тысяч 409 (5,27 процента), Баткенской — 16 тысяч 292 (5,42 процента).

За рубежом проголосовали 373 человека (0,64 процента).