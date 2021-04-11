Число голосующих за рубежом выросло почти на 10 тысяч человек

Число участников референдума по принятию проекта новой Конституции почти на 10 тысяч человек больше, чем плебисцита по форме правления. Об этом сообщил Центризбирком.

За рубежом голосование на референдуме проходит на 48 избирательных участках. На сегодня в список голосующих включено 58 тысяч 598 граждан. На референдуме по форме правления в январе 2021 года зарегистрировали 49 тысяч 479 избирателей.

Первым в 03.00 по бишкекскому времени открылся избирательный участок в городе Южно-Сахалинске. На 8.00, когда открылись участки в Кыргызстане, за рубежом голосование проходило в 11 городах пяти стран.

«Последним начнет работу избирательный участок в США в 19.00 по бишкекскому времени, на нем голосование закончится завтра в 7.00», — говорится в сообщении.