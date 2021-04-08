20:32
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Власть
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Премьер-министр обещает уволить всех виновных

«Смерть Айзады — это большая трагедия, которая обнажила многие социальные проблемы», — заявил сегодня премьер-министр Улукбек Марипов на совещании с представителями правоохранительных органов.

«Ответственность за убийство девушки лежит на каждом из нас. Халатное отношение отдельных сотрудников милиции подрывает доверие граждан к работе правоохранительных органов. Граждане должны чувствовать себя в безопасности. Но о какой безопасности может идти речь, когда молодую девушку похитили и зверски убили посреди белого дня? Надо вводить в школьную программу уроки о правах человека, о недопустимости насилия в отношении детей, женщин. Мы не можем сидеть и молча наблюдать, как убивают наших сестер, жен, детей и матерей, прикрываясь традициями», — сказал он.

Похищение человека — это уголовное преступление, традиции тут ни при чем.

Улукбек Марипов

Он поручил в короткий срок внести предложения об ужесточении уголовного наказания за похищение девушек с целью принуждения к браку.

«Я считаю, что необходимо полностью пересмотреть эту статью в Уголовном кодексе. Есть статья о похищении человека, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы. В самое ближайшее время необходимо пересмотреть нормы с целью ужесточения наказания за данный вид преступления», — отметил глава правительства.

По его словам, будет проведено служебное расследование, по итогам которого все сотрудники правоохранительных органов, независимо от занимаемой должности и прошлых заслуг, понесут справедливое наказание.

«Пусть это станет для нас большим уроком», — заключил Улукбек Марипов.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Сегодня в Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/189280/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзады. Как реагировали соцсети на ала качуу и смерть девушки
Убийство Айзады Канатбековой. Парламент заслушал главу МВД, но решения не принял
Нет ала качуу! Депутат парламента предлагает принять «закон Бурулай — Айзады»
Милиция не поможет. Художница создала картину о похищении Айзады Канатбековой
Убийство Айзады Канатбековой. Глава МВД, которого в ЖК ждали полдня, пришел
Убийство Айзады Канатбековой. Ала качуу — это большой грех для мусульманина
Трижды судим. В ГУВД Бишкека уточнили информацию об убийце Айзады Канатбековой
Сколько можно прятаться? Депутаты требуют отчета от главы МВД Улана Ниязбекова
Убийство Айзады Канатбековой. Опубликовали аудиозапись похитителя девушки
Убийство Айзады Канатбековой. На митинге против насилия произошла провокация
Популярные новости
Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о&nbsp;том, кто носит еду бывшему президенту Тайно посещают Атамбаева. Жанар Акаев о том, кто носит еду бывшему президенту
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но&nbsp;не&nbsp;всем С 1 мая в Кыргызстане начнут бесплатно выдавать ID-карты. Но не всем
В&nbsp;Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и&nbsp;документов в&nbsp;бумажном виде В Кыргызстане упразднена процедура запроса справок и документов в бумажном виде
Выборы и&nbsp;референдум: вы&nbsp;пойдете голосовать? Опрос Выборы и референдум: вы пойдете голосовать? Опрос
Бизнес
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
8 апреля, четверг
20:27
Сестры Томпошка и Нури из Кыргызстана. Ролик российского банка обсуждают в Сети Сестры Томпошка и Нури из Кыргызстана. Ролик российског...
20:22
Убийство Айзады. Премьер-министр обещает уволить всех виновных
20:01
Минтранс настаивает: Василия Дашкова сняли с должности главы «Кыргыз темир жолу»
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
19:43
Бишкекчане просят сделать пешеходный переход возле детсада в 6-м микрорайоне