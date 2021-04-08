Убийство Айзады. Премьер-министр обещает уволить всех виновных

«Смерть Айзады — это большая трагедия, которая обнажила многие социальные проблемы», — заявил сегодня премьер-министр Улукбек Марипов на совещании с представителями правоохранительных органов.

«Ответственность за убийство девушки лежит на каждом из нас. Халатное отношение отдельных сотрудников милиции подрывает доверие граждан к работе правоохранительных органов. Граждане должны чувствовать себя в безопасности. Но о какой безопасности может идти речь, когда молодую девушку похитили и зверски убили посреди белого дня? Надо вводить в школьную программу уроки о правах человека, о недопустимости насилия в отношении детей, женщин. Мы не можем сидеть и молча наблюдать, как убивают наших сестер, жен, детей и матерей, прикрываясь традициями», — сказал он.

Похищение человека — это уголовное преступление, традиции тут ни при чем. Улукбек Марипов

Он поручил в короткий срок внести предложения об ужесточении уголовного наказания за похищение девушек с целью принуждения к браку.

«Я считаю, что необходимо полностью пересмотреть эту статью в Уголовном кодексе. Есть статья о похищении человека, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы. В самое ближайшее время необходимо пересмотреть нормы с целью ужесточения наказания за данный вид преступления», — отметил глава правительства.

По его словам, будет проведено служебное расследование, по итогам которого все сотрудники правоохранительных органов, независимо от занимаемой должности и прошлых заслуг, понесут справедливое наказание.

«Пусть это станет для нас большим уроком», — заключил Улукбек Марипов.

Напомним, девушку похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.