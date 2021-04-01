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Власть

Премьер-министр получит вакцину в порядке очередности

Премьер-министр получит вакцину от коронавируса в порядке очереди и приоритетов, определенных Министерством здравоохранения. Так прокомментировали 24.kg возможную вакцинацию Улукбека Марипова в пресс-службе кабмина.

Там заверили, что глава правительства считает, что должен получить доступ к вакцине наравне со всеми гражданами страны. Важно, чтобы на первом этапе вакцинации прививки сделали гражданам, которые не болели или не приобрели иммунитет.

«По мнению премьер-министра, в приоритетном порядке вакцину должны получить те, кто находится в зоне риска — медицинские работники, военнослужащие, учителя. К тому же Улукбек Марипов переболел ранее коронавирусной инфекцией. Поэтому, по оценке врачей, его иммунитет позволяет дождаться большей доступности вакцины для всех граждан страны», — заключили в пресс-службе кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188438/
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