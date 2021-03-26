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Власть

Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым

Состоялась встреча премьер-министров Кыргызстана Улукбека Марипова и Узбекистана Абдуллы Арипова в узком составе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Во время переговоров стороны обсудили весь спектр актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также дальнейшие перспективы взаимодействия в сферах упрощения процедуры торговли и реализации совместных инвестиционных проектов.

«Для Кыргызстана развитие добрососедских связей и взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном во всех сферах является приоритетным направлением внешней политики. Главы наших государств по итогам последней встречи поставили перед нами задачу по достижению в ближайшие годы объемов взаимного товарооборота до $2 миллиардов. Учитывая имеющийся потенциал для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, убежден, что совместными усилиями мы сумеем достичь данного показателя в ближайшие годы», — отметил Улукбек Марипов.

Премьер-министр подчеркнул, что прошедший 2020 год для всех стран был непростым. Но благодаря усилиям правительств двух стран объем товарооборота между государствами не сократился, а вырос на 10 процентов.

«Со своей стороны Кыргызская Республика намерена и далее наращивать торгово-экономическое сотрудничество во всех сферах и отраслях с максимальным использованием преимуществ экономик наших стран», — сказал глава кабмина.

Главы правительств двух стран договорились о практической реализации соглашений, ранее достигнутых президентами двух республик. Кроме того, сторонами достигнуты позитивные договоренности в части железнодорожных транзитных грузоперевозок, по поставкам в Кыргызстан высокоурожайных семян пшеницы и хлопчатника на льготной основе.

Узбекистан также готов в ближайшее время предоставить 10 тысяч саженцев плодово-ягодных культур на безвозмездной основе, есть договоренность о бесперебойной поставке минеральных удобрений в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187797/
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