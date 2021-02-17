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Власть

Премьер недоволен ходом цифровизации. Требует работать с душой

Премьер-министр Улукбек Марипов поручил госорганам поменять подходы в вопросах цифровизации. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Глава правительства отметил, что благодаря прогрессу уже невозможно представить нашу повседневную жизнь без применения технологических решений в области информации и цифровизации. Процесс цифровизации в стране начался три года назад. Но цели так и не достигнуты.

«Получается, что на бумаге все расписано красиво, а по факту дело обстоит иначе. Наши граждане не видят реальных результатов работы. Пандемия коронавирусной инфекции открыла новые возможности в цифровой сфере. Население стало более активно использовать в работе и учебе гаджеты. По сути цифровизация — это простой, легкий и экономичный способ для граждан получать различные, в том числе государственные и муниципальные услуги. Благодаря цифровизации и переводу услуг в электронный формат будет устранен человеческий фактор и коррупционные риски сведутся к нулю. Считаю, что нам следует расширять спектр предоставляемых электронных услуг», — сказал Улукбек Марипов.

На сегодня на модернизированном Государственном портале электронных услуг реализованы 103 услуги и сервиса. Из них 81 услуга автоматизирована и 22 — полуавтоматизированы. Премьер акцентировал внимание на необходимости эффективного использования передовых инноваций в IT-сфере.

«Президент поставил перед правительством задачи, которые мы должны решить. Красивые презентации никому не нужны. Работайте с душой и совестью — тогда и будет результат», — заключил Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183836/
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