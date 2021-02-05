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Власть

В ЕАЭС нужно создать список инвестпроектов для первоочередного финансирования

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов предложил начать формирование в ЕАЭС перечня инвестиционных проектов для приоритетного финансирования региональными и национальными институтами развития. Об этом он заявил сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета.

По его словам, реализация совместных инфраструктурных проектов и полноценное задействование трансграничных узлов раскроет весь потенциал союза как центра большого евразийского партнерства.

«Мы выражаем готовность использования торгового и транзитного потенциала нашей страны посредством создания евразийских оптово-логистических комплексов с участием стран — участниц организации, а также иностранных партнеров. Пришло время переходить к практической имплементации этого вопроса», — заявил Улукбек Марипов.

Премьер-министр особо обратил внимание членов заседания на принятые главами государств — членов ЕАЭС стратегические направления развития союза до 2025 года. Он подчеркнул, что их реализация должна стать первоочередным мероприятием в повестке работы. Вместе с тем глава правительства отметил необходимость ускорения формирования единого цифрового пространства.

Обратил внимание премьер-министр и на сложности, возникающие в ЕАЭС.

«Говоря о свободах, хочу особо отметить текущее невыгодное положение трудящихся мигрантов, оказавшихся в сложном положении из-за введенных ограничений на передвижение физических лиц. В настоящее время остро стоит вопрос постепенного снятия ограничений, увеличения количества рейсов между нашими странами как для обеспечения предприятий необходимым количеством трудящихся, так и для возвращения трудящихся мигрантов на свои рабочие места», — заключил Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182502/
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