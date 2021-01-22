Выборы президента. Клара Сооронкулова обратилась в суд

Кандидат в президенты Клара Сооронкулова подала иск в административный суд Бишкека с требованием признать незаконным постановление ЦИК «Об определении результатов досрочных выборов президента КР». Об этом она сообщила журналистам.

По словам Клары Сооронкуловой, ЦИК не должна была регистрировать Садыра Жапарова в качестве претендента на высший государственный пост в стране, поскольку у него есть непогашенная судимость, и поэтому он не обладает пассивным избирательным правом.

Клара Сооронкулова отмечает, что для признания недействительными прошедшие выборы есть следующие факты:

29 марта 2013 года Первомайский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении Садыра Жапарова и назначил наказание — лишение свободы на 1,5 года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

17 июня 2013-го судебная коллегия Бишкекского городского суда приговор отменила и оправдала Жапарова.

Но 6 августа 2013 года уголовное дело в отношении Жапарова рассматривала коллегия Верховного суда по надзорной жалобе Кожонова Т., Арзымбаева И., Джумашовой Э. Оправдательный приговор городского суда был отменен, а обвинительный приговор Первомайского районного суда Бишкека был оставлен в силе. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии усиленного режима.

Решение ВС КР окончательное и пересмотру не подлежит.

16 октября 2020-го судебная коллегия Верховного суда (в составе судей Н.Атаназарова, К.Жоомартова, Жаныл Мамбеталы) по надзорной жалобе тех же государственных обвинителей Кожонова Т., Арзымбаева И., Джумашовой Э. вынесла новое постановление по данному делу, полностью игнорируя тот факт, что Верховный суд семь лет назад принял окончательное решение.

«Следовательно, постановление Верховного суда от 16 октября 2020 года не может считаться имеющим юридическую силу, так как было принято произвольно с вопиющими нарушениями Конституции и законов КР, носит откровенно незаконный характер и не должно было приниматься во внимание государственными органами. Законную юридическую силу имеет акт Верховного суда, принятый 6 августа 2013 года, по которому Жапаров является судимым», — подчеркнула в своем заявлении Клара Сооронкулова.

Она напомнила, что на ЦИК в свою очередь возложена обязанность проверять сведения на соответствие кандидата требованиям, предъявляемым законом. В случае нарушения законодательства, влекущего за собой уголовную или иную ответственность, ЦИК направляет в правоохранительные или иные уполномоченные органы, суд соответствующие документы и материалы для установления факта нарушения и решения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц.

20 января Центризбирком объявил Садыра Жапарова победителем досрочных выборов президента Кыргызстана. Решение принято на заседании. За него проголосовали 79,2 процента избирателей.